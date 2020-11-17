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Орзул — о Дзюбе: «Я никак не поддерживаю отношения»

12:06
Мария Орзул. Фото Instagram
Мария Орзул. Фото Instagram
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Телеведущая Мария Орзул заявила, что не имеет никакого отношения к скандалу, в который попал футболист сборной России Артем Дзюба. По словам Орзул, она не поддерживает отношения с футболистом.

«Я никак не поддерживаю отношения. Это просто мой эфир на фоне. Ситуация, высосанная из пальца. Не имею к этому никакого отношения», — сказала Орзул в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на канале «Россия 1».

В начале ноября интернет облетело интимное видео футболиста Артема Дзюбы. Впервые об отношениях Марии Орзул и Артема Дзюбы заговорили около пяти лет назад. Тогда звезд засняли прямо во время поцелуя.

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