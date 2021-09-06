«Оргазмично». Бывшая русская девушка Норманна удивила подписчиков откровенным фото
13:33
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новый пост. Россиянка показала подписчикам откровенное фото в купальнике в бассейне.
«Оргазмично», — отреагировал один из подписчиков Грачевой.
При этом 25-летний Норманн поставил лайк последнему посту Виолетты, а в предыдущей публикации написал девушке комментарий, на который она ответила.
Ранее, в апреле 2021 года, Норманн намекнул на расставание с Грачевой.
29 августа стало известно, что «Норвич» арендовал с правом выкупа до конца сезона-2021/22 у «Ростова» хавбека сборной Норвегии.
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