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«Оргазмично». Бывшая русская девушка Норманна удивила подписчиков откровенным фото

13:33
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram
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Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новый пост. Россиянка показала подписчикам откровенное фото в купальнике в бассейне.

«Оргазмично», — отреагировал один из подписчиков Грачевой.

При этом 25-летний Норманн поставил лайк последнему посту Виолетты, а в предыдущей публикации написал девушке комментарий, на который она ответила.

Ранее, в апреле 2021 года, Норманн намекнул на расставание с Грачевой.

29 августа стало известно, что «Норвич» арендовал с правом выкупа до конца сезона-2021/22 у «Ростова» хавбека сборной Норвегии.

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