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«Орех нуждался в срочной прожарке». Провокационное фото российской теннисистки Жук

22:14
Софья Жук. Фото Instagram
Софья Жук. Фото Instagram
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Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новое фото в Instagram.

На фото спортсменка лежит на шезлонге на пляже в Майами. В комментариях под постом Жук ответила: «Орех нуждался в срочной поджарке».

Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.

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