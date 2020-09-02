«Орех нуждался в срочной прожарке». Провокационное фото российской теннисистки Жук

Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новое фото в Instagram.

На фото спортсменка лежит на шезлонге на пляже в Майами. В комментариях под постом Жук ответила: «Орех нуждался в срочной поджарке».

Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.

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