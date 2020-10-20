Известный литературный критик Галина Юзефович в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала о сложной судьбе некоторых женщин, которые связывают свою жизнь со спортсменами.

«Я прочитала книги Юлии Барановской, Анны Седоковой и Ольги Бузовой, — сказала Юзефович. — Из этих трех книг я сделала один очень важный вывод, про который почему-то молчат: они все очень сильно пострадали от футболистов. Каждая из героинь имеет опыт таких токсичных отношений с футболистами, что я вообще не понимаю, почему к этим людям до сих пор разрешают приближаться женщинам. Я бы обратила на это внимание».

Андрей Аршавин и Ольга Барановская прожили вместе 10 лет, у них трое общих детей. После расставания с футболистом, телеведущая подала на алименты. Судебные тяжбы идут и по сей день.

Ольга Бузова вышла замуж за Дмитрия Тарасова поженились в 2012 году. Развелись супруги в 2016 году.

Недавно в Сети появились новые фото с тайной свадьбы Анны Седоковой. Певица и баскетболист Янис Тимма поженились 6 сентября.

Ранее Седокова развелась с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. Они поженились в июне 2004 года. Валентин был старше Анны на 10 лет. 8 декабря 2004 года у них родилась дочь, которую тоже назвали Анной.