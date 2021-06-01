Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в зеленом бикини
16:55
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.
25-летняя спортсменка выложила снимок, на котором позирует в откровенном бикини.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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