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Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в зеленом бикини

16:55
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.

25-летняя спортсменка выложила снимок, на котором позирует в откровенном бикини.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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