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Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в черном купальнике

16:23
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала фото в черном купальнике.

«Лучшая часть лета», — написала Севастьянова в Instagram.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне она приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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