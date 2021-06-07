Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в черном купальнике
16:23
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала фото в черном купальнике.
«Лучшая часть лета», — написала Севастьянова в Instagram.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне она приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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