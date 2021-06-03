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Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в белом облегающем платье

21:26
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя бывшая спортсменка показала подписчикам фото в белом облегающем платье.

«Привет, летние флюиды», — написала Севастьянова.

Ранее девушка выложила откровенный снимок в зеленом бикини.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье по художественной гимнастике.

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