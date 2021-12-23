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«Олимпийская чемпионка по красоте». Севастьянова выложила фото в топике с глубоким вырезом

Каролина Севастьянова показала фото в черном топике с глубоким вырезом
14:55
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

26-летняя спортсменка показала подписчикам фотографию с отдыха на Карибах. На девушке надет черный топик с вырезом и короткие шорты с леопардовым принтом.

«Какая эффектная потрясающе красивая девушка! Несомненно, олимпийская чемпионка по красоте», — написал в комментариях под фото один из подписчиков.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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