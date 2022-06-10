«Как ноги похудели». Загитова похвасталась фото в коротких шортах
Загитова похвасталась фото в коротких шортах
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Девушка выложила фотографии в коротких шортах.
Алина Загитова.
Личные соцсети
Подписчики оценили пост спортсменки:
«Как ноги похудели»,
«Балетная девочка: длинные руки, длинные ноги»,
«Изумительной красоты девушка».
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
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