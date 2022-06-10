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Сегодня, 13:40

«Как ноги похудели». Загитова похвасталась фото в коротких шортах

Загитова похвасталась фото в коротких шортах
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Личные соцсети
Алина Загитова.
Фото Личные соцсети
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка выложила фотографии в коротких шортах.

Алина Загитова. Фото Личные соцсети
Алина Загитова.
Личные соцсети

Подписчики оценили пост спортсменки:

«Как ноги похудели»,

«Балетная девочка: длинные руки, длинные ноги»,

«Изумительной красоты девушка».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Фигурное катание
Алина Загитова
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