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Женская лига

12 октября, 18:01

Загитова призналась в любви к контрольным по философии и пожаловалась на мозоли от ручек

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила новые фотографии в социальных сетях.

На них спортсменка показывает свой учебный процесс.

«Люблю контрольные работы по философии. У кого тоже мозоли от ручек?» — спрашивает фигуристка у подписчиков.

Загитова учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

20-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С 2019 года Загитова ведет шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание
Алина Загитова
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