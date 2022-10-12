Загитова призналась в любви к контрольным по философии и пожаловалась на мозоли от ручек
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила новые фотографии в социальных сетях.
На них спортсменка показывает свой учебный процесс.
«Люблю контрольные работы по философии. У кого тоже мозоли от ручек?» — спрашивает фигуристка у подписчиков.
Загитова учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
20-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С 2019 года Загитова ведет шоу «Ледниковый период».
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