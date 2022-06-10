«Загорелые булочки». Бузова похвасталась накачанными ягодицами с разных ракурсов

Бывшая жена полузащитника Дмитрия Тарасова, певица и актриса Ольга Бузова опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Бузова выложила фотографии из бассейна в ярко-желтом купальнике. Подписчики оценили фотографии: «Можно крупнее фото? Не могу разглядеть», «Очень активный поиск», «Загорелые булочки», «Она умела удивлять», «Какое сексуальное и стройное тело».

Ольга Бузова. Соцсети

В начале июня хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт Бузовой в Москве. Форвард пришел на выступление вместе со своей женой Анастасией Шубской и певицой Жасмин.

Напомним, Бузова была жената на экс-полузащитнике «Локомотива» Дмитрии Тарасове. Пара поженилась в 2012 году, однако через четыре года рассталась.