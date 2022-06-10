«Загорелые булочки». Бузова похвасталась накачанными ягодицами с разных ракурсов
Бузова опубликовала откровенные фото из бассейна
Бывшая жена полузащитника Дмитрия Тарасова, певица и актриса Ольга Бузова опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Бузова выложила фотографии из бассейна в ярко-желтом купальнике. Подписчики оценили фотографии: «Можно крупнее фото? Не могу разглядеть», «Очень активный поиск», «Загорелые булочки», «Она умела удивлять», «Какое сексуальное и стройное тело».
Ольга Бузова.
Соцсети
В начале июня хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт Бузовой в Москве. Форвард пришел на выступление вместе со своей женой Анастасией Шубской и певицой Жасмин.
Напомним, Бузова была жената на экс-полузащитнике «Локомотива» Дмитрии Тарасове. Пара поженилась в 2012 году, однако через четыре года рассталась.
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