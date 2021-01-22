Ольга Бузова объявила о расставании с певцом Давой

Певица, телеведущая, участница шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова объявила о расставании с музыкальным исполнителем Давидом Манукяном, известным под псевдонимом DAVA.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала у себя в Instagram Бузова.

Бузова и Манукян состояли в отношениях с августа 2019 года. С 2012 по 2016 год певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.