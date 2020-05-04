«Офигевайте от моей красоты и скромности». Жена украинского футболиста сфотографировалась голой
07:00
Жена защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Она снялась в обнаженном виде.
- Ой, да нормальная у меня самооценка! Целуй руку, — подписала фото Морозюк. Также она ответила на ряд вопросов подписчиков.
— Огонь! Ноги убери в сторону.
— Уберу, только не для тебя.
— Какой смысл в этой картине?
— В том, чтобы вы офигевали от моей красоты и скромности.
В начале апреля она рассказывала, как переболела коронавирусом.