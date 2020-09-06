«Одежда в стиле Майора Пэйна». Подписчики оценили новое фото от девушки Авербуха актрисы Арзамасовой
14:30
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала в Instagram новую фотографию.
Актриса спрашивает у подписчиков, что нужно учесть во время путешествия на Дальний Восток.
«Вопрос к опытным путешественникам. На короткие расстояния я в послекарантинное время уже летала, но через неделю предстоит долгий перелёт на Дальний Восток в Благовещенск. Что посоветуете учесть, кроме масок? Кто летал на дальние расстояния в последнее время? С какими сложностями столкнулись?», — интересуется Арзамасова.
Подписчики в комментариях не только делятся советами, а и нашли сходство с майором Пэйном, героем одноименной комедии 1995 года.