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«Одежда в стиле Майора Пэйна». Подписчики оценили новое фото от девушки Авербуха актрисы Арзамасовой

14:30
Елизавета Арзамасова. Фото https://www.instagram.com
Елизавета Арзамасова. Фото https://www.instagram.com
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Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала в Instagram новую фотографию.

Актриса спрашивает у подписчиков, что нужно учесть во время путешествия на Дальний Восток.

«Вопрос к опытным путешественникам. На короткие расстояния я в послекарантинное время уже летала, но через неделю предстоит долгий перелёт на Дальний Восток в Благовещенск. Что посоветуете учесть, кроме масок? Кто летал на дальние расстояния в последнее время? С какими сложностями столкнулись?», — интересуется Арзамасова.

Подписчики в комментариях не только делятся советами, а и нашли сходство с майором Пэйном, героем одноименной комедии 1995 года.

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