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«Очень уютный костюмчик». Солдатова показала фото в слишком короткой кофточке

12:52
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram новую сторис в белом костюме. 22-летняя россиянка подняла руки, показав подписчикам свой пресс.

«Очень уютный, теплый костюмчик», — подписала фото гимнастка.

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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