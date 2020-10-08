«Очень уютный костюмчик». Солдатова показала фото в слишком короткой кофточке
12:52
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram новую сторис в белом костюме. 22-летняя россиянка подняла руки, показав подписчикам свой пресс.
«Очень уютный, теплый костюмчик», — подписала фото гимнастка.
Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
Новая сторис гимнастки Александры Солдатовой pic.twitter.com/RSsLihzUNh— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 8, 2020
«Мегабомбическая!» Гимнастка Солдатова порадовала поклонников стильным фото в бежевом
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