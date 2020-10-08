«Очень уютный костюмчик». Солдатова показала фото в слишком короткой кофточке

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram новую сторис в белом костюме. 22-летняя россиянка подняла руки, показав подписчикам свой пресс.

«Очень уютный, теплый костюмчик», — подписала фото гимнастка.

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

Новая сторис гимнастки Александры Солдатовой pic.twitter.com/RSsLihzUNh — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 8, 2020

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