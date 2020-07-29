Бывшая фигуристка Татьяна Навка опубликовала новый пост в Instagram.

— Очень многие думают, что женской дружбы нет или что женщины дают друг другу только вредные советы, но это неправда! — написала Навка. — Есть прекрасные женщины, потрясающие подруги и отличные коучи. Благо, наш мир не стоит на месте, а пережитки прошлого остались позади.

В подтверждение этого передаю эстафету всем моим подписчицам. Публикуйте свои черно-белые фото, отмечаете меня и своих подруг. Давайте напомним миру, что все вместе и каждая в отдельности — мы достойны и прекрасны!