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«Очень многие думают, что женской дружбы нет». Пост Навки — о силе женщин

22:05
Татьяна Навка. Фото Instagram Татьяна Навка. Фото Instagram
Татьяна Навка. Фото Instagram
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Бывшая фигуристка Татьяна Навка опубликовала новый пост в Instagram.

— Очень многие думают, что женской дружбы нет или что женщины дают друг другу только вредные советы, но это неправда! — написала Навка. — Есть прекрасные женщины, потрясающие подруги и отличные коучи. Благо, наш мир не стоит на месте, а пережитки прошлого остались позади.

В подтверждение этого передаю эстафету всем моим подписчицам. Публикуйте свои черно-белые фото, отмечаете меня и своих подруг. Давайте напомним миру, что все вместе и каждая в отдельности — мы достойны и прекрасны!

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