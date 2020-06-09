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Очаровательный детский снимок расстроил Шарапову: растяжка уже не та

22:47
Татьяна Головин и Мария Шарапова. Фото Twitter
Татьяна Головин и Мария Шарапова. Фото Twitter
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Французская теннисистка российского происхождения Татьяна Головин опубликовала детскую фотографию, на которой она садится на шпагат вместе с будущей первой ракеткой мира Марией Шараповой.

Снимок немного расстроил российскую теннисистку, которая посетовала, что уже не обладает такой растяжкой.

«Подтверждаю, что больше не могу так делать. Зато какая находка, выкладывай еще, пожалуйста», — прокомментировала ретроснимок Шарапова в Twitter.

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