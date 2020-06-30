«Обжигающая». Фанаты в восторге от фото Сотниковой в коротком платье

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала пост в своем Instagram. Она сделала фото на фоне цветов в коротком платье.

— Обжигающая, — написал один из подписчиков.

— Прикольное платьишко, на кольчугу похоже, — добавил второй.

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.