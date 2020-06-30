«Обжигающая». Фанаты в восторге от фото Сотниковой в коротком платье
30 июня 2020, 17:59
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала пост в своем Instagram. Она сделала фото на фоне цветов в коротком платье.
— Обжигающая, — написал один из подписчиков.
— Прикольное платьишко, на кольчугу похоже, — добавил второй.
Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.
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