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«Обсуждать чужой прикидон делает мужика мужиком?» Дарья Карпина резко ответила критикам мужа

21:08
Дарья и Валерий Карпины. Фото Instagram
Дарья и Валерий Карпины. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала комментаторов в Instagram, которые осудили внешний вид ее мужа, а именно брюки, в которых он встречал Новый год.

 

«Люди, опомнитесь. Вам реально нечем заняться 1 января, кроме как обсуждать брюки моего мужа? Все у вас в порядке?

Вы пишете, что делает мужика мужиком. А обсуждать чужой прикидон делает мужика мужиком? Тогда мне грустно. Я не завидую ни вам, ни вашим женщинам», — сказала Дарья в сторис Instagram.

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Иван Шитик все материалы автора
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