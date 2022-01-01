«Обсуждать чужой прикидон делает мужика мужиком?» Дарья Карпина резко ответила критикам мужа

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала комментаторов в Instagram, которые осудили внешний вид ее мужа, а именно брюки, в которых он встречал Новый год.

«Люди, опомнитесь. Вам реально нечем заняться 1 января, кроме как обсуждать брюки моего мужа? Все у вас в порядке?

Вы пишете, что делает мужика мужиком. А обсуждать чужой прикидон делает мужика мужиком? Тогда мне грустно. Я не завидую ни вам, ни вашим женщинам», — сказала Дарья в сторис Instagram.