Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член жюри шоу «Ледниковый период» Елена Исинбаева высоко оценила выступление певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Бузова в паре с олимпийским чемпионом Сочи в командном турнире Дмитрием Соловьевым выступала под композицию из фильма «Последний охотник на ведьм».

— Поздравляю ребят с шикарным выступлением. Оля, образ полностью отразил вас. Вы по натуре боец, это стало видно. А это и мой образ. Я люблю войну, люблю сражаться, — сказала Исинбаева в эфире Первого канала. — Когда я начинала прыгать с шестом, мир не верил, что девушки могут прыгать 5 метров. И я доказывала, доказывала. И вы мне сегодня доказали.