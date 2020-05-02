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«О боги, вот это ноги». Новое фото Солдатовой привело пользователей в экстаз

21:40
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram.

21-летняя спортсменка сдела фото в черных ботинках и показала свой новый спортивый костюм, накинув на плечи кожаную куртку.

«Оставлю здесь», — подписала фото гимнастка.

«О Боги, вот это ноги», — отреагировали подписчики Солдатовой.

«Как он мне?» Гимнастка Солдатова показала новый обтягивающий костюм: видео

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