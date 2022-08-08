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Сегодня, 08:41

«Арбузики на газоне». Фигуристка Нугуманова похвасталась бюстом на футбольном поле

Нугуманова показала новые фотографии, сделанные на футбольном поле
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Девушка попозировала на газоне в черном облегающем спортивном костюме.

Подписчики спортсменки в комментариях оценили ее образ:

«Елизавета, ты супердевушка, богиня вселенной красоты».

«Ангел, сошедший с небес».

«Лиза, лучезарная улыбка просто как раскрывшийся цветок».

«Такая загорелая».

Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Елизавета Нугуманова
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