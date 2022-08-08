«Арбузики на газоне». Фигуристка Нугуманова похвасталась бюстом на футбольном поле
Нугуманова показала новые фотографии, сделанные на футбольном поле
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Девушка попозировала на газоне в черном облегающем спортивном костюме.
Подписчики спортсменки в комментариях оценили ее образ:
«Елизавета, ты супердевушка, богиня вселенной красоты».
«Ангел, сошедший с небес».
«Лиза, лучезарная улыбка просто как раскрывшийся цветок».
«Такая загорелая».
Нугуманова — призер этапов «Гран-при» среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.
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