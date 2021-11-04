«Ну как тут устоять». Девушка футболиста Нобоа выложила фото в обтягивающем кожаном комбинезоне

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Критиана Нобоа, поделилась в Instagram новым фото. На снимке эквадорка предстала в образе женщины-кошки. На ней обтягивающее кожаное трико и маска.

Напомним, что Нобоа впервые показал свою новую возлюбленную в мае 2020 года. Они познакомились в самолете, так как сидели рядом. До этого футболист был женат на русской девушке Ольге.

У Кевиам Касо свой бизнес — она занимается экспортом креветок и бананов в Европу и Южную Америку, а также межрегиональными грузовыми перевозками. У нее трое детей (два сына и дочь). У Нобоа от первого брака двое детей.