«Ну и похотливый же рак попался». Исинбаева показала загадочное фото с неизвестным

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала новый пост в Instagram. Россиянка показала фотографию с человеком в костюме гигантского рака.

«Ну и похотливый же рак попался. А вообще, он душка», — написала Исинбаева в Instagram.

Легкоатлетка является двукратной чемпионкой Олимпиад (2004 и 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе (2005, 2007, 2013) и чемпионкой Европы (2006), установила 28 мировых рекордов.

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