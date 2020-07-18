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«Ну и похотливый же рак попался». Исинбаева показала загадочное фото с неизвестным

19:12
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала новый пост в Instagram. Россиянка показала фотографию с человеком в костюме гигантского рака.

«Ну и похотливый же рак попался. А вообще, он душка», — написала Исинбаева в Instagram.

Легкоатлетка является двукратной чемпионкой Олимпиад (2004 и 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе (2005, 2007, 2013) и чемпионкой Европы (2006), установила 28 мировых рекордов.

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