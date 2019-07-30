Николь Ковальчук: такая одна, особенная, неповторимая и самая лучшая. Огненное фото прилагается

Супруга нападающего "Лос-Анджелеса" и сборной России Ильи Ковальчука Николь опубликовала в Инстаграме новую фотографию. Девушка предстала перед подписчиками в прозрачном топике на пляже.

"Хотите положительных перемен? Перестаньте сравнивать себя с другими, гнаться за стандартами красоты и желанием всем понравиться. Если вам что-то в себе не нравится и это возможно изменить – меняйте! Перестаньте искать в себе недостатки. Если они очевидны, то используйте их как возможность для работы над собой. Выстраивайте сами свой маршрут. Если человек не знает куда двигаться, он никогда не доберется до цели. Начните уважать и ценить себя настоящую. И помните, что вы такая одна, особенная, неповторимая и самая лучшая", – подписала фото Николь.

Илья и Николь воспитывают четырех детей.

Николь Ковальчук рассказала о мотивации. И выложила откровенное фото