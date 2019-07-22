Николь Ковальчук рассказала о мотивации. И выложила откровенное фото

Жена российского нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука Николь опубликовала новую фотографию в Instagram. Девушка решила рассказать своим подписчикам о том, как искать мотивацию.

"Мотивация. Где ее взять? Согласитесь, что без мотивации нам никуда. Не получить желаемого, не заставить себя регулярно заниматься спортом, да и просто жизнь без мотивации превращается в унылый "день ленивого сурка". И я очень часто получаю от вас письма с вопросом "где взять эту мотивацию?" На своем опыте, точно знаю, что ее можно сформировать: установите цель (да-да, как бы банально это не звучало).

Составьте план, повесьте на видное место. Например, на холодильник. Найдите образ, который вдохновляет. Ну, или мотивирует. С приходом Инстаграма в нашу жизнь, это стало легко. Установите реальные сроки для достижения целей (ключевое – "реальные"). Найдите себе единомышленника. Пусть это будет энергичный, позитивный человек, который станет вас стимулировать и "раскачивать".

А когда покажется, что руки опускаются… черпайте силы на природе! Природа нас наполняет и успокаивает", – подписала фото Николь.

Илья и Николь воспитывают четырех детей.

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