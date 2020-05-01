Невеста Роналду выложила фото в стрингах: вид сзади

Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — опубликовала новую фотографию в Instagram. Девушка 35-летнего португальца показала подписчикам откровенный снимок.

Джорджина сделала фото на улице в то время, когда развешивала одежду после стирки. На кадре она стоит спиной к камере лишь в одних стрингах, кроссовках, кофте и кепке.

«Одежда висит на свежем воздухе», — подписала фото Джорджина.

Родригес с семьей и форвардом туринцев находится на португальском острове Мадейра с 9 марта.