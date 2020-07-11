Невеста Роналду виртуозно танцует тверк ягодицами. Магнетическое видео

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. Возлюбленная 35-летнего португальца показала подписчикам видео, на котором она попеременно танцует тверк ягодицами.

«Когда хочешь тренироваться и дурачиться», — написала Родригес в Instagram. Видео собрало уже более 4 миллионов просмотров.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.