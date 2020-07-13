Невеста Роналду показала завораживающее фото своих ягодиц

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую сторис в Instagram. Невеста 35-летнего португальца показала подписчикам фотографию в белых шортах и футболки.

На снимке Родригес стоит спиной к объективу камеры.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

Джорджина Родригес в белом pic.twitter.com/hyuHHq8EBm — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) July 13, 2020

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