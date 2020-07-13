  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Невеста Роналду показала завораживающее фото своих ягодиц

13 июля 2020, 08:46
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
Теги:

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую сторис в Instagram. Невеста 35-летнего португальца показала подписчикам фотографию в белых шортах и футболки.

На снимке Родригес стоит спиной к объективу камеры.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

Невеста Роналду виртуозно танцует тверк ягодицами. Магнетическое видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
40
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир