Невеста Роналду показала завораживающее фото своих ягодиц
13 июля 2020, 08:46
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую сторис в Instagram. Невеста 35-летнего португальца показала подписчикам фотографию в белых шортах и футболки.
На снимке Родригес стоит спиной к объективу камеры.
Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.
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