Невеста Роналду откровенным фото в нижнем белье подчеркнула роскошную фигуру
20:44
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала очередное фото в Instagram.
Девушка позирует в красивом белье серого цвета.
Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану.
У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю