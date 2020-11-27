Невеста Роналду откровенным фото в нижнем белье подчеркнула роскошную фигуру

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала очередное фото в Instagram.

Девушка позирует в красивом белье серого цвета.

Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану.

У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.