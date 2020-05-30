Невеста Роналду показала сногсшибательное фото в спортивном бюстгальтере

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram.

В новом фото Родригес порадовала подписчиков откровенным снимком с тренировки в спортивном бюстгальтере.

Невеста Роналду показала фото с тренировки pic.twitter.com/ZOXcaTVkuV — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 30, 2020

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео. В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.