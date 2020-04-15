Невеста Роналду показала пышную грудь. Это фото лишит вас покоя

Возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Девушка 35-летнего португальца сделала селфи в красном лифчике.

Напомним, что Роналду и вся его семья с 9 марта находится на португальском острове Мадейра.

Джорджина Родригес и ее новое фото pic.twitter.com/yvrp6V0dIX — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 15, 2020

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

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