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Невеста Роналду похвасталась пышными формами в необычном платье

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Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фотографию из Лас-Вегаса. На этом снимки она позирует в оригинальном платье

Ранее девушка опубликовала фотографию с гала-концерта The Latin Recording Academy «Человек года 2022».

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017 года. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.

Джорджина Родригес
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