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Невеста Роналду подразнила подписчиков фотографией в леопардовом бикини

10:25
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
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Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенную фотографию в леопардовом бикини.

«Рабочий день», — подписала фото Джорджина.

«Так горячо!» — отреагировал один из подписчиков Родригес.

Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года. Осенью 2017-го Родригес родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду сделал предложение Джорджине.

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