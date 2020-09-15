Невеста Роналду подразнила подписчиков фотографией в леопардовом бикини

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенную фотографию в леопардовом бикини.

«Рабочий день», — подписала фото Джорджина.

«Так горячо!» — отреагировал один из подписчиков Родригес.

Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года. Осенью 2017-го Родригес родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду сделал предложение Джорджине.