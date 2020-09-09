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Невеста Роналду обнажила ногу в облегающем платье. И подчеркнула пышные ягодицы

00:16
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
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Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала фото в бежевом вечернем платье в Instagram.

Девушка в платье до пола обнажила ногу на нескольких снимках. Фотографии были сделаны на Венецианском кинофестивале.

Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду сделал предложение Джорджине.

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