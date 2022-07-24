Невеста Роналду эффектно прошлась в черных трусиках возле бассейна
Невеста форварда «МЮ» Криштиану Роналду Жоржина Родригес опубликовала в соцсетях новое видео. Девушка возле бассейна прошлась в откровенном наряде. На не была надета белая рубашка, черное нижнее белье и розовые туфли.
«Какая эффектная девушка!»
«Вот это формы! Невероятно».
«Прекрасная».
В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Родригес ждут рождения двойняшек. Позже стало известно, что у пары родятся мальчик и девочка. 18 апреля звездная семья призналась, что дочь благополучно родилась, а мальчик не выжил. Девочку назвали Беллой Эсмеральдой.
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