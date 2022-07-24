Невеста Роналду эффектно прошлась в черных трусиках возле бассейна

В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Родригес ждут рождения двойняшек. Позже стало известно, что у пары родятся мальчик и девочка. 18 апреля звездная семья призналась, что дочь благополучно родилась, а мальчик не выжил. Девочку назвали Беллой Эсмеральдой.