«Неужели нельзя обойтись одной геолокацией?» Жена Погребняка раскритиковала приложение социального мониторинга

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась на приложение для социального мониторинга.

— Вчера загрузила приложение социального мониторинга, т.к прохожу лечение от COVID-19 дома, — написала Погребняк в Instagram. — Позвонила в службу поддержки после того, как получили очередное смс уведомление от них! Ответа ждала 25 мин!

На мой вопрос, за что мне могут назначить штрафы? Ответ был невнятный! Так я и не поняла за, что людей штрафуют! Но при этом я должна 3-5 фоток в день им отправлять на их смс, и не дай Бог сядет батарейка.

В случае если я пропустила смс в течение часа — жди штраф, всем психоз обеспечен! Моя мама — пенсионерка, возмущена этим беспределом! Она теперь тел из рук не выпускает, боясь пропустить смс!

Если так будут штрафовать пенсионеров, которые не разбираются в технике — «им придется положить зубы на полку». Неужели нельзя обойтись одной геолокацией?!

Ничего не упустила? Кто-то уже попадал в такую ситуацию?! Наши знакомые попадали, заплатили 24 тысячи.