«Нереальные ножки». Новое видео Загитовой в коротеньких платьях оценили фанаты

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала нарезку из нескольких видео, на которых девушка представлена в различных новогодних нарядах.

«Делюсь уютной новогодней атмосферой в эти праздничные деньки», — подписала видео фигуристка.

«Нереальные ножки», — написал один из подписчиков в комментариях.