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«Нереальные ножки». Новое видео Загитовой в коротеньких платьях оценили фанаты

14:36
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала нарезку из нескольких видео, на которых девушка представлена в различных новогодних нарядах.

«Делюсь уютной новогодней атмосферой в эти праздничные деньки», — подписала видео фигуристка.

«Нереальные ножки», — написал один из подписчиков в комментариях.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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