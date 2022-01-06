«Нереальные ножки». Новое видео Загитовой в коротеньких платьях оценили фанаты
14:36
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала нарезку из нескольких видео, на которых девушка представлена в различных новогодних нарядах.
«Делюсь уютной новогодней атмосферой в эти праздничные деньки», — подписала видео фигуристка.
«Нереальные ножки», — написал один из подписчиков в комментариях.
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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