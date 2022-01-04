«Нереальная». Теннисистка Жук похвасталась идеальной фигурой в микроскопических трусиках
08:47
Теннисистка Софья Жук поделилась новой фотографией в Instagram.
Спортсменка опубликовала фото в купальнике на балконе.
«Закат во Флориде», — подписала публикацию Жук.
«Нереальная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.
Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Сейчас она приостановила свою теннисную карьеру.
Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю