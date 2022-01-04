Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Нереальная». Теннисистка Жук похвасталась идеальной фигурой в микроскопических трусиках

08:47
Софья Жук. Фото Instagram
Софья Жук. Фото Instagram

Теннисистка Софья Жук поделилась новой фотографией в Instagram.

Спортсменка опубликовала фото в купальнике на балконе.

«Закат во Флориде», — подписала публикацию Жук.

«Нереальная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Сейчас она приостановила свою теннисную карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
В Британии рассказали о «переигравшем» Европу в ситуации с газом Путине
7
1
Реклама