«Нереальная». Теннисистка Жук похвасталась идеальной фигурой в микроскопических трусиках

Теннисистка Софья Жук поделилась новой фотографией в Instagram.

Спортсменка опубликовала фото в купальнике на балконе.

«Закат во Флориде», — подписала публикацию Жук.

«Нереальная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Сейчас она приостановила свою теннисную карьеру.