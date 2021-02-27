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«Нельзя такое показывать перед сном». Невеста Роналду попала на обложку журнала в нижнем белье

22:29
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в своем Instagram. Аргентинская модель попала на обложку журнала Sportweek.

«Нельзя показывать такое перед сном», — отреагировал на новое фото Родригес один из пользователей.

Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо нее, Роналду воспитывает еще троих детей — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

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