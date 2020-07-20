  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«Не поскупилась же природа». Гимнастка Солдатова сразила наповал поклонников новым фото

19:41
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Теги:

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала фотографию в черном платье.

«Я тут постою немножко», — написала в Instagram Солдатова.

«Не поскупилась же природа», — написал один из подписчиков гимнастки.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

«В мире столько всего прекрасного». Гимнастка Солдатова впечатлила красотой своих ног

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир