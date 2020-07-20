«Не поскупилась же природа». Гимнастка Солдатова сразила наповал поклонников новым фото
19:41
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала фотографию в черном платье.
«Я тут постою немножко», — написала в Instagram Солдатова.
«Не поскупилась же природа», — написал один из подписчиков гимнастки.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
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