Навка о номере Бузовой и Соловьева: «Музыка спорная, но вы не ошиблись»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила номер Дмитрия Соловьева и Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под главную тему из игры Angry Birds.

— Если я не путаю, вы никогда не катали веселые номера, — сказала Навка в эфире Первого канала. — Вы рискнули, и идея была очень удачная. Она такая ироничная, смешная, и это что-то новенькое. Никогда этого не было. Сегодня тот день, когда можно рисковать. Ольга получала удовольствие, кайфовала, я вообще не видела страха.

Но это дело вкуса. Это музыка спорная. Но вы не ошиблись, я уверена, вы будете наслаждаться, хохотать.