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Навка о номере Бузовой и Соловьева: «Музыка спорная, но вы не ошиблись»

19:26
Татьяна Навка. Фото скриншот Первого канала
Татьяна Навка. Фото скриншот Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила номер Дмитрия Соловьева и Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под главную тему из игры Angry Birds.

— Если я не путаю, вы никогда не катали веселые номера, — сказала Навка в эфире Первого канала. — Вы рискнули, и идея была очень удачная. Она такая ироничная, смешная, и это что-то новенькое. Никогда этого не было. Сегодня тот день, когда можно рисковать. Ольга получала удовольствие, кайфовала, я вообще не видела страха.

Но это дело вкуса. Это музыка спорная. Но вы не ошиблись, я уверена, вы будете наслаждаться, хохотать.

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