«Надену маску отдохнувшего человека». Эффектная Туктамышева хочет на Хэллоуин-вечеринку

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева хочет попасть на вечеринку, посвященную Хэллоуину. Фигуристка выложила в Instagram фото с эффектным макияжем и поинтересовалась, где можно отметить этот праздник.

«Сегодня Хэллоуин! Колитесь, будете праздновать? В России вообще проводятся вечеринки на эту тему? Я бы с удовольствием сходила по возможности. А пока нет вечеринки, надену маску нормального отдохнувшего человека, а то каждыи? день так не походишь», — написала Туктамышева.