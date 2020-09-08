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«На спортсменок наваливается тройная ответственность». Олимпийская чемпионка — о роли женщин в современном мире

04:25
Алла Шишкина. Фото Instagram
Алла Шишкина. Фото Instagram
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина на своей странице в Instagram порассуждала на тему современных женщин. В конце сообщения она спросила совета у подписчиков.

«Нежная принцесса или коня на скаку остановит?

Современные реалии диктуют, что женщина — это не только мама и жена, но и активный гражданин, хороший работник, готовый выполнять самые сложные поручения. А еще надо заниматься спортом, быть стройной, подтянутой, ухоженной, правильно питаться и заниматься психологическим здоровьем, чтобы никого не напрягать своими непроработанными детскими проблемами.

Что касается профессиональных спортсменок, то тут наваливается даже не двойная, а тройная ответственность, ведь еще нужно защищать честь Родины и не упасть в грязь лицом. Поверьте мне, что и физически и морально это сложно.

Традиционное общество говорит, что женщине нужно в первую очередь быть мягкой и нежной с детьми, внимательной и любящей с мужем. С другой стороны психологи советуют заниматься саморазвитием и тем, что действительно приносит удовольствие.

Как совместить все и сразу и не превратиться в робота-универсала? Какие лайфхаки используете, чтобы сохранить баланс и не потерять себя?" - написала Шишкина.

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