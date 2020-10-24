«Мы из Оли вытягивали нежность». Номер Бузовой и Соловьева на «Ледниковом периоде»

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев представили номер в очередном выпуске «Ледникового периода». Пара каталась под песню Владимира Преснякова «Романс».

— Это уже было лучше. Ты уже парила, уже летела, уже дышала, — похвалил Бузову после окончания номера хореограф Илья Авербух.

— Я всегда люблю личностей, которые не боятся меняться, находят новые краски, — подчеркнула член жюри, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. — Мы заметили прогресс. Более уверенно стоишь на коньках. Небольшой сбой был после поддержки. Когда партнер вращает на такой скорости, порой даже опытному спортсмену прийти в себя. Безумно красивое платье, ты такая нежная, такая красивая.

— Оля, вы лучше! Вот и все! Лучше, увереннее, эмоциональней! — добавила председатель жюри, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Поддержка, кстати, не была сорвана. Она была очень опасной, но сорвана не была. Единственное, что хват был там страшный, мы тут все испугались.

— То, что вы сегодня увидели, это и есть я, — дрожащим голосом прокомментировала свой номер Бузова. — Дерзкой, уверенной в себе девушке, которая взваливает все на свои плечи, мне пришлось стать. В этом номере я попыталась вытащить ту настоящую, ранимую, нежную девушку, которая следует за мужчиной на край света.

— Мне было вдвойне волнительно кататься, потому что в жюри мой наставник Саша Жулин. Спасибо ему за эту возможность, за огромную проделанную работу, — отметил Соловьев. — Сегодня был особенный номер, мы из Оли вытягивали ту нежность, которая в ней есть. Все эти четыре минуты, что мы катались, мы были вдвоем и ничего вокруг нас не существовало.