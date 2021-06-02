«Муж отказывается фоткать». Жена Песьякова опубликовала откровенный пост в купальнике
20:26
Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала в Instagram новый пост. Жена 32-летнего российского футболиста показала подписчикам фото в бикини.
«Муж отказывается фоткать», — написала Ксения Песьякова.
Сергей и Ксения Песьяковы вместе с детьми — сыном Артемом и дочерью Полиной — проводят отдых на Мальдивах.
В прошлом сезоне Песьяков провел 26 матчей за «Ростов» и пропустил 31 мяч.
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