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«Муж отказывается фоткать». Жена Песьякова опубликовала откровенный пост в купальнике

20:26
Ксения Песьякова. Фото Instagram
Ксения Песьякова. Фото Instagram
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Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала в Instagram новый пост. Жена 32-летнего российского футболиста показала подписчикам фото в бикини.

«Муж отказывается фоткать», — написала Ксения Песьякова.

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с детьми — сыном Артемом и дочерью Полиной — проводят отдых на Мальдивах.

В прошлом сезоне Песьяков провел 26 матчей за «Ростов» и пропустил 31 мяч.

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