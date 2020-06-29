«Мой самый страшный день». Жена Кокорина выложила фото под капельницей
29 июня 2020, 08:10
Дарья Валитова, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram.
Валитова на фото лежит под капельницей.
— Мой самый страшный день, — подписала фото Валитова.
Сторис Дарьи Валитовой pic.twitter.com/V4hQX1j73J— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) June 29, 2020
Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла (родился: 4 июня 2017-го).
В сезоне-2019/20 нападающий провел 5 матчей за «Сочи» и забил 6 голов.
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