«Мой самый страшный день». Жена Кокорина выложила фото под капельницей

Дарья Валитова, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram.

Валитова на фото лежит под капельницей.

— Мой самый страшный день, — подписала фото Валитова.

Сторис Дарьи Валитовой pic.twitter.com/V4hQX1j73J — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) June 29, 2020

Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла (родился: 4 июня 2017-го).

В сезоне-2019/20 нападающий провел 5 матчей за «Сочи» и забил 6 голов.