«Кокорину повезло». Модель Одинцова показала фото с мужчиной, похожим на форварда «Фиорентины»
Русская модель Одинцова показала фото с мужчиной, похожим на Кокорина
00:30
Российская модель Виктория Одинцова опубликовала новый пост в Instagram.
28-летняя модель выложила фото из бассейна, где ее обнимает мужчина, похожий на форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Когда слова не нужны», — написала Одинцова.
«Кокорину повезло», — отреагировал один из пользователей в комментариях под фото.
«Стул дома не держите», — оставил такой комментарий almazstroi16.
Ранее Кокорина заподозрили в совместном отдыхе с популярной русской моделью. Дарья Валитова объявила о разрыве отношений с Кокориным, от которого она в июне 2017 года родила сына Майкла.
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