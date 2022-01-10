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«Кокорину повезло». Модель Одинцова показала фото с мужчиной, похожим на форварда «Фиорентины»

Русская модель Одинцова показала фото с мужчиной, похожим на Кокорина
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Виктория Одинцова. Фото Instagram
Виктория Одинцова. Фото Instagram
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Российская модель Виктория Одинцова опубликовала новый пост в Instagram.

28-летняя модель выложила фото из бассейна, где ее обнимает мужчина, похожий на форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Когда слова не нужны», — написала Одинцова.

«Кокорину повезло», — отреагировал один из пользователей в комментариях под фото.

«Стул дома не держите», — оставил такой комментарий almazstroi16.

Ранее Кокорина заподозрили в совместном отдыхе с популярной русской моделью. Дарья Валитова объявила о разрыве отношений с Кокориным, от которого она в июне 2017 года родила сына Майкла.

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Сергей Разин все материалы автора
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