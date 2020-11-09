«Множество женщин мечтали бы оказаться в объятиях такого мужчины». Волочкова поддержала Дзюбу

Балерина Анастасия Волочкова решила присоединиться к людям, поддержавшим футболиста Артема Дзюбу после слива в Сеть его интимного видео. В своем Instagram она написала большой пост.

— Это свидетельствует лишь о низости и подлости людей, которые завидуют успеху, красоте и величию состоявшихся личностей. Меня и саму подставляли не раз. Мне ведомо чувство, как это неприятно, — поделилась Волочкова. — Но я с уверенностью могу сказать: золотые мои, человек состоявшийся, успешный и принесший славу нашей России... Мы можем делать все, что нам заблагорассудится, все что угодно, и тем более дома, уж простите. Мне хочется сказать: ну и что там такого, в этом видео? Красивый, грациозный, спортивный, сексуальный мужчина в постели. Да множество женщин мечтали бы оказаться в его объятиях. Да и вы знаете, вот честно, хоть в чьих-нибудь. У нас же в стране вот какая причина всего зла и зависти и желчи — это отсутствие любви, недолюбленность. Любящий и любимый человек разве будет опускаться до низости? Мои золотые, вы что, сексом не занимаетесь? У кого его нет — позавидуйте, пожалуйста, Артему, потому что у него все в порядке с его жизнью личной.

Напомним, в социальных сетях было опубликовано видео с Артемом Дзюбой, на котором он удовлетворяет себя. После этого главный тренер российской сборной Станислав Черчесов решил временно отстранить капитана команды от игр, пока ситуация не нормализуется.

После утечки видео Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.