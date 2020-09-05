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«Мне очень стыдно, но я должна вам в этом признаться...» Жена Семака заинтриговала подписчиков в Instagram

05:13
Анна и Сергей Семак. Фото Instagram
Анна и Сергей Семак. Фото Instagram
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Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в историях Instagram серию снимков с интригующими фразами. Она призналась, что нарушает правильное питание безалкогольным пивом с чипсами.

«Вынуждена признать... Да, я далеко не святая. Далее будет неожиданный каминг-аут. Мне очень стыдно, но я должна вам в этом признаться... Даже не представляю, сколько людей сейчас разочаруются. Тадам! Иногда я пью пиво и ем чипсы. На фигуре это никак не отражается, а совесть все равно мучает. Пиво без алкоголя, я не оправдываюсь, мне уже есть 21. И все равно как-то не по себе», — написала Анна Семак на пяти фотографиях.

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